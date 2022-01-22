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В Киеве образовали "живую цепь" через Днепр

Суббота, 22 января 2022, 10:48
В Киеве образовали живую цепь через Днепр
Укринформ

На мосту Патона в Киеве к годовщине провозглашения Акта объединения активисты традиционно образовали "живую цепь Соборности" как символ единства людей на востоке и западе Украины.

Источник: Укринформ

 

Детали: Участники акции на правом и левом берегах Днепра сформировали две колонны, которые отправились навстречу друг другу, унося каждая по полотнищу – голубого и желтого цветов.

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Завершилась акция соединением двух полотнищ в единое знамя.

Подобные цепи Соборности образуют сегодня и в других украинских городах.

Справка: Первая "живая цепь" в Украине была образована в январе 1990 года, она соединила Киев и Львов. С тех пор каждый год 22 января люди становятся в живую цепь, чтобы напомнить о двух датах в истории украинской государственности: 22 января 1918 года, когда Центральная Рада приняла Четвертый универсал, и 22 января 1919 года, когда состоялось объединение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в одно государство.

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Темы: Киевакции
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