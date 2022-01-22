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США планують передати Україні гелікоптери Мі-17

Субота, 22 січня 2022, 10:59
США планують передати Україні гелікоптери Мі-17
ДЖЕН ПСАКІ. ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати мають намір передати Україні вертольоти Mi-17 для підтримки обороноздатності української армії.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, пише "Європейська правда".

"При визначенні додаткового обладнання, яке зберігається в запасах Міністерства оборони, яке може бути доставлене в рамках програми Excess Defense Articles, серед інших механізмів, ми нещодавно повідомили Конгрес про наш намір поставити вертольоти Мі-17", - сказала Псакі.

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Вона нагадала, що за останній рік США надали Україні більше допомоги в сфері безпеки, ніж будь-коли.

"Лише за останній рік ми виділили $650 мільйонів на безпеку Україні; загалом з 2014 року ми виділили $2,7 мільярда. На додаток до традиційної допомоги у сфері безпеці, такої як Ініціатива сприяння безпеці України, президент уповноважив прискорити надання летальної допомоги та задовольнити надзвичайні потреби України в обороні", - сказала Псакі.

Цього тижня кілька профільних американських видань, що спеціалізуються на військовій тематиці, повідомили, що США планують передати Україні гелікоптери Мі-17В5 та Мі-8МТВ, які раніше перебували на озброєнні ВПС Афганістану.

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Військово-транспортний вертоліт Мі-17В-5 призначений для перевезення особового складу, транспортування вантажів та військової техніки всередині вантажної кабіни або на зовнішній підвісці, десантування тактичних повітряних десантів, висадки розвідувально-диверсійних груп, знищення легкоброньованої техніки, ураження цілей та живої сили, а також евакуації та перевезення поранених.

Вертоліт може експлуатуватися цілодобово в різних кліматичних умовах, має широкі транспортні можливості за рахунок найбільшої у своєму класі вантажної кабіни.

Нагадаємо, 22 січня в Україну прибула перша з кількох партій пакету безпекової допомоги США на суму $200 мільйонів.

Нагадаємо, у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Крім того, Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

Британія цього тижня розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Водночас Німеччина неодноразово відмовлялася постачати Україні озброєння на тлі напружених відносин Києва та Москви. Позиція Берліна така - летальна зброя не буде поставлена, заявив офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт.

Відмова Берліна стосується також оборонного озброєння, якщо його можна використати як летальне.

Теми: США
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