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США планируют передать Украине вертолеты Ми-17

Суббота, 22 января 2022, 11:59
ДЖЕН ПСАКИ. ФОТО: GETTY IMAGES

Соединенные Штаты намерены передать Украине вертолеты Mи-17 для поддержки обороноспособности украинской армии.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет "Европейская правда".

"При определении дополнительного оборудования, хранящегося в запасах Министерства обороны, которое может быть доставлено в рамках программы Excess Defense Articles, среди других механизмов, мы недавно сообщили Конгрессу о нашем намерении поставить вертолеты Ми-17", - сказала Псаки.

Она напомнила, что за последний год США предоставили Украине больше помощи в сфере безопасности, чем когда-либо.

"Только за последний год мы выделили $650 миллионов на безопасность Украины; В общей сложности с 2014 года мы выделили $2,7 миллиарда. В дополнение к традиционной помощи в сфере безопасности, такой как Инициатива содействия безопасности Украины, президент уполномочил ускорить оказание летальной помощи и удовлетворить чрезвычайные нужды Украины в обороне", – сказала Псаки.

На этой неделе несколько профильных американских изданий, специализирующихся на военной тематике, сообщили, что США планируют передать Украине вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, ранее находившиеся на вооружении ВВС Афганистана.

Военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 предназначен для перевозки личного состава, транспортировки грузов и военной техники внутри грузовой кабины или на внешней подвеске, десантирования тактических воздушных десантов, высадки разведывательно-диверсионных групп, уничтожения легкобронированной техники, поражения целей и живой силы также эвакуации и перевозки раненых.

Вертолет может эксплуатироваться круглосуточно в разных климатических условиях, имеет широкие транспортные возможности за счет самой большой в своем классе грузовой кабины.

Напомним, 22 января первая из нескольких партий пакета безопасности помощи США Вооруженным силам Украины на сумму $200 миллионов прибыла в Киев.

Ранее вСША планируют передать Украине вертолеты Ми-17 ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Кроме того, Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

В то же время Германия не раз отказывался поставлять Украине вооружение на фоне напряженных отношений Киева и Москвы. Позиция Берлина такова: летальное оружие не будет поставлено, заявил официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт.

Отказ Берлина относится также к оборонному вооружению, если его можно использовать как летальное.

Темы: США


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