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США попросили РФ не публікувати письмову відповідь щодо "гарантій безпеки" — WP

Субота, 22 січня 2022, 12:01
США попросили РФ не публікувати письмову відповідь щодо гарантій безпеки — WP
БЛІНКЕН (ЛІВОРУЧ) І ЛАВРОВ (ПРАВОРУЧ) ТИСНУТЬ РУКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЗУСТРІЧІ В ЖЕНЕВІ 21 СІЧНЯ 2022 РОКУ. ФОТО: МЗС РФ, GETTY IMAGES

Американські чиновники попросили російських колег не оприлюднити письмову відповідь США на російські вимоги щодо "гарантій безпеки".

Джерело: The Washington Post

Дослівно видання: "Офіційні особи США попросили своїх російських колег зберегти документ у секреті, але високопосадовець Держдепартаменту визнав, що Кремль може вирішити опублікувати його після того, як Сполучені Штати надішлють його наступного тижня".

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Деталі: За словами представника Держдепу, письмова відповідь адміністрації Байдена включатиме пропозиції США з безпеки та продемонструє зацікавленість Вашингтона у продовженні діалогу.

Хоча письмова відповідь, як і раніше, не відповідає вимогам Росії згорнути політику відкритих дверей НАТО, за словами чиновника, адміністрація Байдена вважає, що лист, який може бути прочитаний безпосередньо президентом Росії Володимиром Путіним, як і раніше, має сенс.

"У Росії є одна людина, яка приймає рішення, і це президент Путін", — сказав інший представник адміністрації Байдена.

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"Якщо це дозволить людині, яка приймає остаточне рішення в Росії, розглянути ці ідеї та вирішити, чи рухатись далі, то це в наших інтересах", — додав він.

Що передувало: За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, у п'ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США наступного тижня дадуть письмову відповідь Росії на її вимоги щодо так званих "безпекових гарантій".

Після переговорів з Лавровим Блінкен заявив, що РФ ще може переконати світ не словами, а діями, у відсутності планів захоплювати Україну. Він нагадав, що у випадку будь-якого вторгнення в Україну США запровадять жорсткі заходи проти РФ.

Лавров заявив Блінкену на зустрічі в Женеві у п’ятницю, що ігнорування вимог Москви щодо так званих "гарантій безпеки" матиме найсерйозніші наслідки.

Українська правда
Теми: СШАРосія
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