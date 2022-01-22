США попросили РФ не публиковать письменный ответ по "гарантиям безопасности" - WP

БЛИНКЕН (CЛЕВА) И ЛАВРОВ (CПРАВА) ЖМУТ РУКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВСТРЕЧИ В ЖЕНЕБЕ 21 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. ФОТО: МИД РФ, GETTY IMAGES

Американские чиновники попросили российских коллег не обнародовать письменный ответ США на российские требования по "гарантиям безопасности".

Источник: The Washington Post

Дословно издание: "Официальные лица США попросили своих российских коллег сохранить документ в секрете, но высокопоставленный чиновник Госдепартамента признал, что Кремль может решить опубликовать его после того, как Соединенные Штаты отправят его на следующей неделе".

Детали: По словам представителя Госдепа, письменный ответ администрации Байдена будет включать предложения США по безопасности и продемонстрирует заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога.

Хотя письменный ответ по-прежнему не соответствует требованиям России свернуть политику открытых дверей НАТО, по словам чиновника, администрация Байдена считает, что письмо, которое может быть прочитано непосредственно президентом России Владимиром Путиным, по-прежнему имеет смысл.

"В России есть один человек, принимающий решения, и это президент Путин", — сказал другой представитель администрации Байдена.

"Если это позволит человеку, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, двигаться ли дальше, то это в наших интересах", — добавил он.

Что предшествовало: По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США на следующей неделе дадут письменный ответ России на ее требования по так называемым " гарантиям по безопасности".

После переговоров с Лавровым Блинкен заявил, что РФ еще может убедить мир не словами, а действиями в отсутствии планов захватывать Украину. Он напомнил, что в случае какого-либо вторжения в Украину США введут жесткие меры против РФ.

Лавров заявил Блинкену на встрече в Женеве в пятницу, что игнорирование требований Москвы по так называемым "гарантиям безопасности" будет иметь самые серьезные последствия.