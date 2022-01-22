Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У неділю в Україні пройде сніг, потім посиляться морози

Субота, 22 січня 2022, 12:29
У неділю в Україні пройде сніг, потім посиляться морози
pixabay

По всій Україні у неділю очікується невеликий, у західних областях помірний сніг.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: На дорогах, окрім більшості південних областей, ожеледиця. Вітер північний, північний, 5-10 м/с.

Реклама:

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у південних областях близько 0°. У північно-східній частині вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві в неділю невеликий сніг. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

 

У понеділок, 24 січня, очікується сніг. У західних, вночі також у північних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів.

ВІДЕО ДНЯ

Температура у південній та східній частині вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу. На решті території вночі 6-11° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті до 15° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Карпатах уночі невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу.

 

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вночі у східній частині, вдень в Україні, крім західних областей, подекуди пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

У Києві в ніч на понеділок без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
погода
У Львові через зливу зупинялися тролейбуси й трамвай
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
Спека в Україні продовжує бити рекорди, але попереду полегшення
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: