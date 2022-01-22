У неділю в Україні пройде сніг, потім посиляться морози

По всій Україні у неділю очікується невеликий, у західних областях помірний сніг.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: На дорогах, окрім більшості південних областей, ожеледиця. Вітер північний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у південних областях близько 0°. У північно-східній частині вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві в неділю невеликий сніг. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

У понеділок, 24 січня, очікується сніг. У західних, вночі також у північних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів.

Температура у південній та східній частині вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу. На решті території вночі 6-11° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті до 15° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Карпатах уночі невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вночі у східній частині, вдень в Україні, крім західних областей, подекуди пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

У Києві в ніч на понеділок без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу.