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В воскресенье в Украине пройдет снег, потом усилятся морозы

Суббота, 22 января 2022, 13:29
pixabay

По всей Украине в воскресенье ожидается небольшой, в западных областях умеренный снег.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: На дорогах, кроме большинства южных областей, гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, в южных областях около 0°. В северо-восточной части ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киеве в воскресенье небольшой снег. Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.

 

В понедельник, 24 января, ожидается снег. В западных, ночью и в северных, Винницкой и Черкасской областях без осадков.

Температура в южной и восточной части ночью 3-8°, днем 1-6° мороза. На остальной территории ночью 6-11° мороза, на Прикарпатье и Закарпатье до 15° мороза, днем 3-8° мороза.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 17-22°, днем 10-15° мороза.

 

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, ночью в восточной части, днем в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

В Киеве в ночь на понедельник без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.

Темы: погода


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