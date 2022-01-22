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Командувач ВМС Німеччини заявив, що Україна не поверне Крим: МЗС вимагає спростування

Субота, 22 січня 2022, 13:35
McPhoto/ullstein bild via Getty Images

Міністерство закордонних справ назвало категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, який заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України.

Про це йдеться у заяві речника МЗС Олега Ніколенка, переданій "Європейській правді".

"Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи", - йдеться у заяві.

В МЗС заявили, що були особливо здивовані почути сентименти Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону.

"На території самої Німеччини російські спецслужби знищують політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи. Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені", - йдеться у заяві.

МЗС вимагає публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини, які підважують суверенітет та територіальну цілісність України і підривають зусилля із деескалації безпекової ситуації в Європі.

Шенбах під час конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара заявив, що окупований Росією Крим нібито ніколи не повернеться до складу України.

"Крим "пішов" і ніколи не повернеться, це факт. І ми повинні керуватись фактичним станом справ, а не емоціями", - сказав Шенбах.

Нагадаємо, Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Німеччина не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

Як відомо, у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Крім того, Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

Британія цього тижня розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Теми: НімеччинаКрим
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