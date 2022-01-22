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Командующий ВМС Германии заявил, что Украина не вернет Крым: МИД требует опровержения

Суббота, 22 января 2022, 13:35
McPhoto/ullstein bild via Getty Images

Министерство иностранных дел назвало категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Об этом говорится в заявлении спикера МИД Олега Николенко, переданном "Европейской правде".

"Крымский полуостров может быть потерян только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору. В этой связи требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", - говорится в заявлении.

В МИДе заявили, что были особенно удивлены услышать сантименты Шенбаха о необходимости возобновления диалога с Россией в то время, как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а свыше стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы.

"На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и пределы безопасности. В этом случае эти пределы грубо нарушены", - говорится в заявлении.

МИД требует публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации безопасности в Европе.

Шенбах на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины.

"Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", - сказал Шенбах.

Напомним, Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Германия не разрешила Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

Ранее в ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Кроме того, Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Темы: ГерманияКрым


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