Зеленський відкрив міст у Запоріжжі: Проголосимо Акт злуки в Донецьку й Криму

У Запоріжжі президент Володимир Зеленський відкрив першу частину найбільшого вантового мосту в Україні, який поєднав два береги Дніпра.

Джерело: Укрінформ

Деталі: З нагоди Дня Соборності та відкриття мостопереходу дві тисячі людей утворюють 9-кілометровий "живий" ланцюг. Президент після промови з нагоди відкриття мостопереходу також став у "живий" ланцюг.

Зеленський зазначив, що завданням нинішнього і майбутніх українських поколінь є збереження незалежності держави і єднання.

"103 роки тому був проголошений Акт злуки. Це знакова подія в історії України, історії державотворення України, яка дає дві основні, дуже важливі настанови для усіх наступних поколінь: якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдина і незалежна держава буде стовідсотково відновлена", - заявив президент.

"У Донецьку, у Криму ми з вами обов’язково проголосимо новий Акт злуки і будемо відзначати це щороку", - додав Зеленський.

Вантовий міст через Дніпро зводиться в рамках національної програми "Велике будівництво". Він є найвищим в Україні, адже висота пілонів, які тримають міст, – 166 метрів.

Міст буде підсвічений сучасною та яскравою LED–підсвіткою в синіх, жовтих та інших кольорах.

Запорізький міст - це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.