Зеленский открыл мост в Запорожье: Провозгласим Акт воссоединения в Донецке и Крыму

В Запорожье президент Владимир Зеленский открыл первую часть самого большого вантового моста в Украине, соединившего два берега Днепра.

Источник: Укринформ

Детали: По случаю Дня Соборности и открытия мостового перехода две тысячи человек образуют 9-километровую "живую" цепь. Президент после речи по случаю открытия моста тоже стал в "живую" цепь.

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Зеленский отметил, что задачей нынешнего и будущих украинских поколений является сохранение независимости государства и единения.

"103 года назад был провозглашен Акт воссоединения. Это знаковое событие в истории Украины, истории государства Украины, которое дает два основных, очень важных наставления для всех последующих поколений: если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет полностью восстановлено", - заявил президент.

"В Донецке, в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый Акт воссоединения и будем отмечать это ежегодно", - добавил Зеленский.

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Вантовый мост через Днепр возводится в рамках национальной программы "Большое строительство". Он самый высокий в Украине, высота пилонов, которые держат мост, – 166 метров.

Мост будет подсвечен современной и яркой LED-подсветкой в ​​синих, желтых и других цветах.

Запорожский мост – это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, которая состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста – 16 лет.