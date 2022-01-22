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Крим в Росії, повага Путіну, Україна не буде в НАТО: що заявив командувач ВМС Німеччини

Субота, 22 січня 2022, 13:25
Крим в Росії, повага Путіну, Україна не буде в НАТО: що заявив командувач ВМС Німеччини
picture alliance via Getty Images

Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

Про це пише "Європейська правда".

Шьонбах виступав на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара. "Крим "пішов" і ніколи не повернеться, це факт. І ми повинні керуватись фактичним станом справ, а не емоціями", - сказав віцеадмірал.

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Він також заявив, що Україна не може відповідати критеріям членства в НАТО, тому що вона (частково) окупована.

"Донбас окупувала російська армія, або як їх називають, "ополченці". Подивимося на Грузію, яка прагне до НАТО. Чи відповідає вона критеріям? Так. Чи розумно приймати її як члена НАТО? Ні", - сказав він, додавши, що з країнами Балтії була інша ситуація, оскільки вони "були суверенними до окупації. А Україна була в СРСР".

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При цьому Шьонбах вважає, що Швеція і Фінляндія мають повне право на членство в НАТО, якщо захочуть, і Росія не можу цьому заважати.

Німецький віцеадмірал сказав, що Путін тисне на ЕС просто тому, що може це робити і він прагне розколоти ЄС.

"Та насправді він просто хоче поваги. Але боже, для нас проявити трохи поваги - це нічого не коштує. Тож якби я вирішував, то краще дати йому ту  повагу, якої він вимагає, а може і заслуговує. Росія - давня і важлива держава. Навіть нам, Індії, Німеччині, Росія потрібна", - сказав він.

Шьонбах вважає, що необхідно дати Росії шанс з ЄС і США бути на рівних.

"Це допоможе дистанціювати Росію від Китаю. Бо Китаю потрібні ресурси РФ. А вони готові їх давати, тому що наші санкції деінде зайшли надто далеко. Але це вже зовнішня політика", - додав він.

У Міноборони Німеччини вже заявили, що заяви Шьонбаха не відповідають офіційній позиції відомства і він повинен буде дати пояснення.

Нагадаємо, Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Німеччина не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

Як відомо, у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Крім того, Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

Британія цього тижня розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Теми: НімеччинаКримПутінНАТО
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