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Крым в России, уважение Путину, Украина не будет в НАТО: что заявил командующий ВМС Германии

Суббота, 22 января 2022, 13:25
Крым в России, уважение Путину, Украина не будет в НАТО: что заявил командующий ВМС Германии
picture alliance via Getty Images

Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

Об этом пишет "Европейская правда".

Шенбах выступал на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. "Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", - сказал вице-адмирал.

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Он также заявил, что Украина не может отвечать критериям членства в НАТО, потому что она (частично) оккупирована.

"Донбасс оккупировала российская армия, или как их называют, "ополченцы". Посмотрим на Грузию, стремящуюся в НАТО. Соответствует ли она критериям? Да. Разумно ли принимать ее как члена НАТО? Нет", - сказал он, добавив, что со странами Балтии была другая ситуация, поскольку они "были суверенными до оккупации. А Украина была в СССР".

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При этом Шенбах считает, что Швеция и Финляндия имеют полное право на членство в НАТО если захотят, и Россия не может этому мешать.

Немецкий вице-адмирал сказал, что Путин давит на ЕС просто потому, что может это делать, и он стремится расколоть ЕС.

"Да на самом деле он просто хочет уважения. Но боже, для нас проявить немного уважения – это ничего не стоит. Если бы я решал, то лучше дать ему то уважение, которого он требует, а может и заслуживает. Россия – древнее и важное государство. Даже нам, Индии, Германии, Россия нужна", – сказал он.

Шенбах считает, что необходимо дать России шанс с ЕС и США быть на равных.

"Это поможет дистанцировать Россию от Китая. Потомуо что Китаю нужны ресурсы РФ. А они готовы их давать, потому что наши санкции кое-где зашли слишком далеко. Но это уже внешняя политика", – добавил он.

В Минобороны Германии уже заявили, что заявления Шенбаха не соответствуют официальной позиции ведомства, и он должен будет дать объяснения.

Темы: ГерманияКрымПутинНАТО
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