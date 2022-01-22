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Кулеба: німецькі партнери мають припинити заохочувати Путіна до нового нападу

Субота, 22 січня 2022, 14:58
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT — не відповідають рівню відносин і поточній безпековій ситуації.

Про це йдеться у заяві глав МЗС Дмитра Кулеби, пише "Європейська правда".

"Нині як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії. Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Владіміра Путіна до нового нападу на Україну", - написав Кулеба у Twitter.

Міністр наголосив, що Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

"Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями", - додав він.

Нагадаємо, командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

Крім того, Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Німеччина також не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

Повне відео із виступу віцеадмірала Шьонбаха та його скандальні заяви дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" 

Теми: Кулеба ДмитроНімеччинаРосія
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