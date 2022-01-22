Кулеба: немецкие партнеры должны прекратить поощрять Путина к новому нападению

Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительному оружию, бесперспективности возвращения Крыма, колебания об отключении РФ от SWIFT — не соответствуют уровню отношений и текущей ситуации безопасности.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы, пишет "Европейская правда".

"Сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России. Для ее достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", - написал Кулеба в Twitter.

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Министр отметил, что Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", - добавил он.

Напомним, командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Берлин исключил поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Германия также не разрешила Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

Полное видео с выступлением вицеадмирала Шенбаха и его скандальные заявления смотрите на Youtube-канале "Европейской правды"