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Білий дім заперечив, що канцлер Німеччини відхилив запрошення Байдена

Субота, 22 січня 2022, 15:37
Білий дім заперечив, що канцлер Німеччини відхилив запрошення Байдена
Білий дім, фото Getty Images

Білий дім спростував повідомлення ЗМІ, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив зроблене в останню хвилину запрошення президента США Джо Байдена на зустріч у Вашингтоні.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Це повідомлення є хибним. Цього не відбувалося — це цілком вигадано", — заявила прессекретар Ради національної безпеки Едрієн Вотсон.

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Німецьке видання Spiegel у п'ятницю повідомило, що Шольц відхилив запізніле запрошення Байдена приїхати до Білого дому та обговорити поточну напруженість на українсько-російському кордоні.

Вотсон зазначила, що Шольц має відвідати Білий дім наступного місяця: "Німецька сторона запропонувала дати, і ми відповідаємо на них. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати канцлера в Сполучених Штатах у лютому".

У п’ятницю представник уряду Німеччини відмовився коментувати інформацію Spiegel. Відповідаючи на запитання про можливий візит до Вашингтона у лютому, прессекретар сказала, що може коментувати лише погоджені візити.

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Нагадаємо, командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

Крім того, Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Німеччина також не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

Теми: СШАНімеччинаБайден
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