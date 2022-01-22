Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом отрицает, что канцлер Германии отклонил приглашение Байдена

Суббота, 22 января 2022, 15:37
Белый дом отрицает, что канцлер Германии отклонил приглашение Байдена
Белый дом, фото Getty Images

Белый дом опроверг сообщение СМИ о том, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил сделанное в последнюю минуту приглашение президента США Джо Байдена на встречу в Вашингтоне.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

"Это сообщение является ложным. Этого не происходило — это полностью выдумано", — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Реклама:

Немецкое издания Spiegel в пятницу сообщило, что Шольц отклонил запоздалое приглашение Байдена приехать в Белый дом и обсудить текущую напряженность на украинско-российской границе.

Уотсон отметил, что Шольц должен посетить Белый дом в следующем месяце: "Немецкая сторона предложила даты, и мы отвечаем на них. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать канцлера в Соединенных Штатах в феврале".

В пятницу представитель правительства Германии отказался комментировать информацию Spiegel. Отвечая на вопрос о возможном визите в Вашингтон в феврале, пресс-секретарь сказала, что может комментировать только согласованные визиты.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

Ранее Берлин исключил поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Германия также не разрешила Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

Темы: СШАГерманияБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
В США россиянина, связанного с Кремлем, посадили на 9 лет за мошенничество на фондовом рынке
США будут наказывать санкциями за поддержку фиктивных российских выборов в Украине - Блинкен
В Пентагоне назвали действия украинцев на поле боя "чрезвычайно эффективными"
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: