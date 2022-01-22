Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Командувач ВМС Німеччини заявив, що його скандальні слова про Україну є особистою думкою

Субота, 22 січня 2022, 17:52
Командувач ВМС Німеччини заявив, що його скандальні слова про Україну є особистою думкою
Кай-Ахім Шьонбах, фото alliance via Getty Images

Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах заявив, що його скандальні заяви про Україну є особистою думкою, а не офіційною позицією держави.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Мої заяви про політику безпеки в аналітичному центрі в Індії виражали мою особисту думку на той момент щодо ситуації на місцях. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції Міністерства оборони Німеччини", - написав Шьонбах.

Реклама:

"Необережно, неправильно оцінив ситуацію, я не мав цього робити. Інтерпретувати нема чого, це була явна помилка", - додав він.

Нагадаємо, Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

Крім того, Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Німеччина також не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

Повне відео із виступу віцеадмірала Шьонбаха та його скандальні заяви дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" 

Теми: скандалНімеччинаКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
скандал
Більшість естонців бажають відставки прем'єрки через "російський бізнес" її чоловіка
У Раді з’явився проект постанови про звільнення члена ЦВК, який живе в Маямі
"Вояж" білоруських гелікоптерів до Польщі: Мінськ просить Варшаву "не нагнітати"
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: