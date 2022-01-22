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Командующий ВМС Германии заявил, что скандальные слова об Украине являются личным мнением

Суббота, 22 января 2022, 18:52
Кай-Ахим Шенбах, фото alliance via Getty Images

Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что его скандальные заявления об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией государства.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент о ситуации на местах. Они никак не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии", - написал Шенбах.

"Небрежно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. Тут толковать нечего, это была явная ошибка", - добавил он.

Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

Ранее Берлин исключил поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Германия также не разрешила Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

Полное видео с выступлением вицеадмирала Шенбаха и его скандальные заявления смотрите на Youtube-канале "Европейской правды"

Темы: скандалГерманияКрымРосcия


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