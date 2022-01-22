Командующий ВМС Германии заявил, что скандальные слова об Украине являются личным мнением

Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что его скандальные заявления об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией государства.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент о ситуации на местах. Они никак не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии", - написал Шенбах.

Реклама:

"Небрежно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. Тут толковать нечего, это была явная ошибка", - добавил он.

Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

Ранее Берлин исключил поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

ВИДЕО ДНЯ

Германия также не разрешила Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

Полное видео с выступлением вицеадмирала Шенбаха и его скандальные заявления смотрите на Youtube-канале "Европейской правды"