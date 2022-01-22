Дівчину вбило ударом струму, коли приймала ванну з телефоном – ЗМІ

22 січня в одній з багатоповерхівок у Луцьку сталася трагедія – 21-річна дівчина загинула від удару струмом через смартфон, яким користувалася у ванні.

Джерело: Волинські Новини з посиланням на диспетчерську службу швидкої та коментар поліції, ВолиньPost

Деталі: Місцеві видання пишуть, що о 17:42 до швидкої надійшов виклик про те, що з дівчиною у ванній кімнаті стався нещасний випадок. Загибла, приймаючи ванну, користувалася мобільним телефоном.

Коли медики прибули на виклик, дівчину вже дістали з ванної. Лікарі намагалися реанімувати її, але безуспішно.

У пресслужбі поліції Волині поінформували, що дівчину вразило струмом, на місці працювала слідчо-оперативна група.

Інші деталі інциденту наразі невідомі.