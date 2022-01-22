Девушку убило ударом тока, когда принимала ванну с телефоном – СМИ
Суббота, 22 января 2022, 22:18
22 января в одной из многоэтажек в Луцке произошла трагедия – 21-летняя девушка погибла от удара током из-за смартфона, которым пользовалась в ванне.
Источник: "Волинські Новини" со ссылкой на диспетчерскую службу скорой и комментарий полиции, ВолиньPost
Детали: Местные издания пишут, что в 17:42 в скорую поступил вызов о том, что с девушкой в ванной комнате произошел несчастный случай. Погибшая, принимая ванную, пользовалась мобильным телефоном.
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Когда медики прибыли на вызов, девушку уже достали из ванной. Врачи пытались реанимировать ее, но безуспешно.
В пресс-службе полиции Волыни проинформировали, что девушку ударило током, на месте работала следственно-оперативная группа.
Остальные детали инцидента пока неизвестны.
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