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Девушку убило ударом тока, когда принимала ванну с телефоном – СМИ

Суббота, 22 января 2022, 23:18
Фото Getty Images

22 января в одной из многоэтажек в Луцке произошла трагедия – 21-летняя девушка погибла от удара током из-за смартфона, которым пользовалась в ванне.

Источник: "Волинські Новини" со ссылкой на диспетчерскую службу скорой и комментарий полиции, ВолиньPost

Детали: Местные издания пишут, что в 17:42 в скорую поступил вызов о том, что с девушкой в ​​ванной комнате произошел несчастный случай. Погибшая, принимая ванную, пользовалась мобильным телефоном.

Когда медики прибыли на вызов, девушку уже достали из ванной. Врачи пытались реанимировать ее, но безуспешно.

В пресс-службе полиции Волыни проинформировали, что девушку ударило током, на месте работала следственно-оперативная группа.

Остальные детали инцидента пока неизвестны.

Темы: Волынская область


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