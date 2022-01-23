Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Афганістані вибухнув мікроавтобус, щонайменше 7 загиблих

Неділя, 23 січня 2022, 00:30
фото: Getty Images

У суботу в західній афганській провінції Герат вибухнула бомба, прикріплена до набитого людьми мікроавтобуса, в результаті чого щонайменше семеро осіб загинуло і дев'ять поранено.

Джерело: The Associated Press із посиланням на представників Талібану

Деталі: Суботній вибух став першим подібним за довгий час у Гераті. Місцевий представник Талібану Наемульхак Хаккані заявив, що розслідування триває.

Джерело, знайоме з цим питанням, на умовах анонімності повідомило, що бомба була прикріплена до паливного баку мікроавтобуса.

Начальник швидкої допомоги Герату Ебрагім Мохаммаді повідомив, що постраждалих — троє з яких у критичному стані — були доставлені до лікарні.

Поки що жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальності за вибух.

Теми: Афганістанвибух
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Глава німецької розвідки: РФ ще не прийняла рішення щодо нападу на Україну

оновленоВідомого українського боксера Вірчиса знайшли повішеним

Лукашенко розповів, як довго планує сидіти у кріслі президента

Ляшко: 2022 може стати останнім роком пандемії COVID-19

відеоАпеляцію щодо Порошенка перенесли

аудіоСБУ оприлюднила докази планування терактів в Одесі російським агентом

Усі новини...
Афганістан
Таліби заборонили жінкам мандрувати далеко без родича-чоловіка
Таліби розпустили Незалежну виборчу комісію Афганістану
Світовий банк виділить $280 мільйонів Афганістану через гостру кризу
Останні новини
17:29
Реальна зарплата в Україна зросла на 12% за рік
17:25
відеоЗеленський зібрав міжнародні ЗМІ, аби заспокоїти партнерів
17:18
Кличко розповів, як Київ готується до можливих воєнних дій
17:11
Розстріл караулу: ДБР проводить обшук у військовій частині, де служив нацгвардієць
16:56
У МОН розповіли, скільки українських шкіл перейшли на дистанційку
16:39
Військового знайшли повішеним у Бердянську
16:35
Державний мовник Чорногорії вибачився за новину про "напад України на ЛНР"
16:27
Нацбанк оцінив, як "тисяча вакцинованим" вплине на ВВП
16:22
Кличко разом з іншими мерами звернувся до Зеленського
16:15
Дуда: Прямої загрози для Польщі з боку РФ немає, але такої ситуації не було з 1989 року
Усі новини...