В Афганістані вибухнув мікроавтобус, щонайменше 7 загиблих
Субота, 22 січня 2022, 23:30
У суботу в західній афганській провінції Герат вибухнула бомба, прикріплена до набитого людьми мікроавтобуса, в результаті чого щонайменше семеро осіб загинуло і дев'ять поранено.
Джерело: The Associated Press із посиланням на представників Талібану
Деталі: Суботній вибух став першим подібним за довгий час у Гераті. Місцевий представник Талібану Наемульхак Хаккані заявив, що розслідування триває.
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Джерело, знайоме з цим питанням, на умовах анонімності повідомило, що бомба була прикріплена до паливного баку мікроавтобуса.
Начальник швидкої допомоги Герату Ебрагім Мохаммаді повідомив, що постраждалих — троє з яких у критичному стані — були доставлені до лікарні.
Поки що жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальності за вибух.
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