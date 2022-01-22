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В Афганістані вибухнув мікроавтобус, щонайменше 7 загиблих

Субота, 22 січня 2022, 23:30
В Афганістані вибухнув мікроавтобус, щонайменше 7 загиблих
фото: Getty Images

У суботу в західній афганській провінції Герат вибухнула бомба, прикріплена до набитого людьми мікроавтобуса, в результаті чого щонайменше семеро осіб загинуло і дев'ять поранено.

Джерело: The Associated Press із посиланням на представників Талібану

Деталі: Суботній вибух став першим подібним за довгий час у Гераті. Місцевий представник Талібану Наемульхак Хаккані заявив, що розслідування триває.

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Джерело, знайоме з цим питанням, на умовах анонімності повідомило, що бомба була прикріплена до паливного баку мікроавтобуса.

Начальник швидкої допомоги Герату Ебрагім Мохаммаді повідомив, що постраждалих — троє з яких у критичному стані — були доставлені до лікарні.

Поки що жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальності за вибух.

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Теми: Афганістанвибух
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