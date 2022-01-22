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В Афганистане взорвался микроавтобус, по меньшей мере 7 погибших

Суббота, 22 января 2022, 23:30
В Афганистане взорвался микроавтобус, по меньшей мере 7 погибших
фото: Getty Images

В субботу в западной афганской провинции Герат взорвалась бомба, прикрепленная к набитому людьми микроавтобусу, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли и девять ранены.

Источник: The Associated Press со ссылкой на представителей Талибана

Детали: Субботний взрыв стал первым подобным за долгое время в Герате. Местный представитель Талибана Наэмульхак Хаккани заявил, что расследование продолжается.

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Источник, знакомый с этим вопросом, на условиях анонимности сообщил, что бомба была прикреплена к топливному баку микроавтобуса.

Начальник скорой помощи Герата Эбрагим Мохаммади сообщил, что пострадавшие — трое из которых в критическом состоянии — были доставлены в больницу.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

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Темы: Афганистанвзрыв
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