В Афганистане взорвался микроавтобус, по меньшей мере 7 погибших
В субботу в западной афганской провинции Герат взорвалась бомба, прикрепленная к набитому людьми микроавтобусу, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли и девять ранены.
Источник: The Associated Press со ссылкой на представителей Талибана
Детали: Субботний взрыв стал первым подобным за долгое время в Герате. Местный представитель Талибана Наэмульхак Хаккани заявил, что расследование продолжается.
Источник, знакомый с этим вопросом, на условиях анонимности сообщил, что бомба была прикреплена к топливному баку микроавтобуса.
Начальник скорой помощи Герата Эбрагим Мохаммади сообщил, что пострадавшие — трое из которых в критическом состоянии — были доставлены в больницу.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.