У Pfizer заговорили про щорічне Covid-щеплення замість частих ревакцинацій

Головний виконавчий директор компанії Pfizer Inc. Альберт Бурла заявив у суботу, що щорічна вакцина проти COVID-19 була б кращою, ніж часті повторні щеплення в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Джерело: Бурла в інтерв’ю ізраїльському виданню N12 News, цитує Reuters

Деталі: Бурлу запитали, чи бачить він, що щеплення (від коронавірусу – ред.) кожні чотири-п’ять місяців існуватимуть на регулярній основі.

"Це не буде хорошим сценарієм. Я сподіваюся, що у нас буде вакцина, яку доведеться робити раз на рік", – сказав Бурла.

На його думку, такий календар щеплень для людей буде більш зручним.

"З точки зору громадського здоров'я, це ідеальна ситуація. Ми хочемо побачити, чи зможемо ми створити вакцину, яка поборе Omicron і не омине інші варіанти, і це може бути рішенням", – зазначив Бурла.

Бурла сказав, що Pfizer може бути готовий подати заявку на схвалення оновленої вакцини для боротьби з Omicron і масового її виробництва вже в березні.