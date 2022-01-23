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В Pfizer заговорили о ежегодной Covid-прививке вместо частых ревакцинаций

Воскресенье, 23 января 2022, 02:20
фото: Getty Images

Главный исполнительный директор компании Pfizer Inc. Альберт Бурла заявил в субботу, что ежегодная вакцина против COVID-19 была бы лучше, чем частые повторные прививки в борьбе с пандемией коронавируса.

Источник: Бурла в интервью израильскому изданию N12 News, цитирует Reuters

Детали: Бурлу спросили, видит ли он, что прививки (от коронавируса – ред.) каждые четыре-пять месяцев будут существовать на регулярной основе.

"Это не будет хорошим сценарием. Я надеюсь, что у нас будет вакцина, которую придется делать раз в год", – сказал Бурла.

По его мнению, такой календарь прививок для людей будет более удобным.

"С точки зрения общественного здоровья, это идеальная ситуация. Мы хотим увидеть, сможем ли мы создать вакцину, которая поборет Omicron и не обойдет другие варианты, и это может быть решением", – отметил Бурла.

Бурла сказал, что Pfizer может быть готов подать заявку на одобрение обновленной вакцины для борьбы с Omicron и массового ее производства уже в марте.

Темы: вакцинация


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