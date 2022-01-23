Франція стала світовим лідером за поширенням Covid

21 січня у світі діагностували 3 461 364 нових випадки захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у Франції, США, Індії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Франції, США, Індії.

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Зокрема, у Франції зафіксували понад 389 тисяч, у США – понад 312 тисяч і в Індії – понад 308 тисячу нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія та Італія. Україна – на 25 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (841), Росії (681), Індії (511). Загалом у світі за добу від недуги померли 6 363 особи.

ВІДЕО ДНЯ

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Британія, Італія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 2 798 612 особа. Наразі нараховується понад 66 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 610 176 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: Французький парламент у неділю затвердив суворіші обмеження для людей, які не були вакциновані проти СOVID-19.