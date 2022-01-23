Франция стала мировым лидером по распространению Covid

21 января в мире диагностировали 3 461 364 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев обнаружили во Франции, США, Индии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили во Франции, США, Индии.

В частности, во Франции зафиксировали более 389 тысяч, в США – более 312 тысяч и в Индии – более 308 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Бразилия и Италия. Украина – на 25 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (841), России (681), Индии (511). Всего в мире за сутки от болезни умерли 6 363 человека.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Британия, Италия.

За все время пандемии вылечились от недуга 2 798 612 человек. В настоящее время насчитывается более 66 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 610 176 смертей от COVID-19.

Напомним: Французский парламент в воскресенье утвердил более строгие ограничения для людей, которые не были вакцинированы против СOVID-19.