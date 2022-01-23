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Пішов з життя співзасновник фестивалю "Червона рута" Тарас Мельник

Неділя, 23 січня 2022, 07:29
Пішов з життя співзасновник фестивалю Червона рута Тарас Мельник
Тарас Мельник, скрин з відео

Відомий український музикознавець, співзасновник та беззмінний директор фестивалю "Червона Рута" Тарас Мельник помер 22 січня, йому було 68 років.

Джерело: племінниця Тараса Мельника Наталія Антонова у Facebook та його дочка у Facebook

Деталі: Родина митця не повідомляє про причини смерті, проте кілька днів тому донька директора "Червоної Рути" Соломія Мельник писала у соцмережі, що він мав ускладнення внаслідок коронавірусної хвороби та переніс операцію.

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Тарас Мельник народився 17 січня 1954 року, у 1977-му, коли він вчився на п’ятому курсі консерваторії, його виключили за "буржуазний націоналізм" і відправили працювати на завод на два роки.

З 1980 року Мельник викладав музику, а 1989 року спільно з Кирилом Стеценком та іншими однодумцями організував і провів перший фестиваль української музики "Червона Рута" у Чернівцях.

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Мельник був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва і високий професіоналізм.

Українська правда
Теми: музикакультура
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