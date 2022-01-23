Ушел из жизни соучредитель фестиваля "Червона рута" Тарас Мельник

Известный украинский музыковед, соучредитель и бессменный директор фестиваля "Червона Рута" Тарас Мельник умер 22 января, ему было 68 лет.

Источник: племянница Тараса Мельника Наталья Антонова в Facebook , его дочь в Facebook

Детали: Семья Мельника не сообщает о причинах смерти, однако несколько дней назад дочь директора фестиваля "Червона Рута" Соломия писала в соцсети, что у него были осложнения вследствие коронавирусной болезни и он перенес операцию.

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Тарас Мельник родился 17 января 1954 года, в 1977 году, когда он учился на пятом курсе консерватории, его исключили за "буржуазный национализм" и отправили работать на завод на два года.

С 1980 года Мельник преподавал музыку, а в 1989 совместно с Кириллом Стеценко и другими единомышленниками организовал и провел первый фестиваль украинской музыки "Червона Рута" в Черновцах.

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Мельник был награжден орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства и высокий профессионализм.