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Погода: синоптики попереджають про снігопади й похолодання

Неділя, 23 січня 2022, 08:06
Погода: синоптики попереджають про снігопади й похолодання
Зима, фото pixabay

В Україні найближчими днями очікується морозна погода та сніг, на початку наступного тижня – невелике зниження температури.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У неділю, 23 січня, у більшості регіонів вдень 1-6° морозу, у східній частині країни до -8°, на Півдні близько нуля.

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Хмарно з проясненнями. Невеликий, у західних областях помірний сніг. На дорогах, крім більшості південних областей, ожеледиця.

У Києві та Київській області 23 січня невеликий сніг, 2-5° нижче нуля.

У понеділок та вівторок, 24-26 січня, в Україні продовжить йти сніг, лише у західних областях без опадів, на дорогах ожеледиця.

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24 січня у південній та східній частині вночі 3-8° морозу, вдень від -1° до -6°. На решті території вночі 6-11° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті до -15°, вдень 3-8° морозу.

25 січня температура дещо знизиться – мороз посилиться. На Півдні й Сході вночі до -10°, вдень до 6° морозу. На решті території вночі 9-14° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті вночы місцями до -20°. Вдень 5-10° морозу.

У Києві та області у понеділок та вівторок сніжитиме, на дорогах ожеледиця. Нічна температура 6-14° морозу, денна 5-10° морозу.

Теми: погода
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