Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Погода: синоптики попереджають про снігопади й похолодання

Неділя, 23 січня 2022, 09:06
Зима, фото pixabay

В Україні найближчими днями очікується морозна погода та сніг, на початку наступного тижня – невелике зниження температури.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У неділю, 23 січня, у більшості регіонів вдень 1-6° морозу, у східній частині країни до -8°, на Півдні близько нуля.

Хмарно з проясненнями. Невеликий, у західних областях помірний сніг. На дорогах, крім більшості південних областей, ожеледиця.

У Києві та Київській області 23 січня невеликий сніг, 2-5° нижче нуля.

У понеділок та вівторок, 24-26 січня, в Україні продовжить йти сніг, лише у західних областях без опадів, на дорогах ожеледиця.

24 січня у південній та східній частині вночі 3-8° морозу, вдень від -1° до -6°. На решті території вночі 6-11° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті до -15°, вдень 3-8° морозу.

25 січня температура дещо знизиться – мороз посилиться. На Півдні й Сході вночі до -10°, вдень до 6° морозу. На решті території вночі 9-14° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті вночы місцями до -20°. Вдень 5-10° морозу.

У Києві та області у понеділок та вівторок сніжитиме, на дорогах ожеледиця. Нічна температура 6-14° морозу, денна 5-10° морозу.

Теми: погода
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСтроковика, який убив 5 людей у Дніпрі, затримали

СБУ готує базу для накладання санкцій на канал Мураєва – джерела

Небувалий антирекорд: понад 32 тисячі випадків Covid за добу в Україні

фото, відеоСтроковик розстріляв караул нацгвардійців у Дніпрі – п’ятеро загиблих

"Росія продовжує своє військове нарощування" навколо України – НАТО

Новини 26 січня: США та агресія Росії, нові категорії для "тисячі Зеленського"

Усі новини...
погода
У Карпатах шукають чотирьох київських туристів
У неділю в Україні пройде сніг, потім посиляться морози
Україну накриє сильний вітер, а Карпати – хуртовини
Останні новини
10:18
У "Слузі народу" стрибок хворих на Covid – найбільше за час пандемії
09:54
Президент Туреччини повторив пропозицію організувати в країні зустріч Зеленського і Путіна
09:51
фотоСтроковика, який убив 5 людей у Дніпрі, затримали
09:39
Ватажок бойовиків заявив, що вони потребують сучасної зброї
09:33
СБУ готує базу для накладання санкцій на канал Мураєва – джерела
09:08
Європейський регулятор просить банки підготуватися у разі санкцій на РФ
08:58
Глава МЗС Німеччини застерегла Захід від розколу через питання зброї для України
08:26
Небувалий антирекорд: понад 32 тисячі випадків Covid за добу в Україні
08:00
Головні новини середи і ночі: США та агресія Росії, новий допит Порошенка
07:50
фото, відеоСтроковик розстріляв караул нацгвардійців у Дніпрі – п’ятеро загиблих
Усі новини...