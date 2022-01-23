Погода: синоптики предупреждают о снегопадах и похолодании

В Украине в ближайшие дни ожидается морозная погода и снег, в начале следующей недели небольшое снижение температуры.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В воскресенье, 23 января, в большинстве регионов днем ​​1-6° мороза, в восточной части страны до -8°, на Юге около нуля.

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Облачно с прояснениями. Небольшой, в западных областях умеренный снег. На дорогах, кроме большинства южных областей, гололедица.

В Киеве и Киевской области 23 января небольшой снег, 2-5° ниже нуля.

В понедельник и вторник, 24-26 января, в Украине продолжит идти снег, только в западных областях без осадков, на дорогах гололедица.

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24 января в южной и восточной части ночью 3-8° мороза, днем ​​от -1° до -6°. На остальной территории ночью 6-11° мороза, в Прикарпатье и Закарпатье до -15°, днем ​​3-8° мороза.

25 января температура несколько снизится – мороз усилится. На Юге и Востоке ночью до -10°, днем ​​до 6° мороза. На остальной территории ночью 9-14° мороза, в Прикарпатье и Закарпатье ночью местами до -20°. Днем 5-10° мороза.

В Киеве и области в понедельник и вторник будет идти снег, на дорогах гололедица. Ночная температура 6-14° мороза, дневная 5-10° мороза.