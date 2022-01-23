Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Погода: синоптики предупреждают о снегопадах и похолодании

Воскресенье, 23 января 2022, 08:06
Погода: синоптики предупреждают о снегопадах и похолодании
Зима, фото pixabay

В Украине в ближайшие дни ожидается морозная погода и снег, в начале следующей недели небольшое снижение температуры.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В воскресенье, 23 января, в большинстве регионов днем ​​1-6° мороза, в восточной части страны до -8°, на Юге около нуля.

Реклама:

Облачно с прояснениями. Небольшой, в западных областях умеренный снег. На дорогах, кроме большинства южных областей, гололедица.

В Киеве и Киевской области 23 января небольшой снег, 2-5° ниже нуля.

В понедельник и вторник, 24-26 января, в Украине продолжит идти снег, только в западных областях без осадков, на дорогах гололедица.

ВИДЕО ДНЯ

24 января в южной и восточной части ночью 3-8° мороза, днем ​​от -1° до -6°. На остальной территории ночью 6-11° мороза, в Прикарпатье и Закарпатье до -15°, днем ​​3-8° мороза.

25 января температура несколько снизится – мороз усилится. На Юге и Востоке ночью до -10°, днем ​​до 6° мороза. На остальной территории ночью 9-14° мороза, в Прикарпатье и Закарпатье ночью местами до -20°. Днем 5-10° мороза.

В Киеве и области в понедельник и вторник будет идти снег, на дорогах гололедица. Ночная температура 6-14° мороза, дневная 5-10° мороза.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
погода
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
Жара в Украине продолжает бить рекорды, но впереди облегчение
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: