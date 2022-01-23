Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чорному морі неподалік Криму горить судно з російським екіпажем – росЗМІ

Неділя, 23 січня 2022, 08:35
У Чорному морі неподалік Криму горить судно з російським екіпажем – росЗМІ
Порт Тамань, фото portnews.ru

На танкері Almuntazah, що знаходиться в порту Тамань, почалася пожежа. Екіпаж танкера складається із 7 громадян Росії.

Джерело: ТАСС з посиланням на прес-службу Росморрічфлоту

Деталі: Повідомляється, що пожежа сталася у машинному відділенні судна, на його борту 700 тонн мазуту.

Реклама:

Судно було на рейді, на якірній стоянці, на відстані 1,2 милі від берега в порту Тамань.

 

Відкритого вогню немає, але з вентиляційних отворів аварійного судна вже з'явився темний дим.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни направили буксир у бік аварійного судна, але поки що ні судновласник, ні капітан по допомогу не зверталися.

ТАСС пише, що танкер ходить під прапором Коморських островів.

Теми: Чорне мореКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Чорне море
"Сідаємо в човни по 10 чоловік. А над нами літають російські СУшки". Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: