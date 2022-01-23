У Чорному морі неподалік Криму горить судно з російським екіпажем – росЗМІ
Неділя, 23 січня 2022, 08:35
На танкері Almuntazah, що знаходиться в порту Тамань, почалася пожежа. Екіпаж танкера складається із 7 громадян Росії.
Джерело: ТАСС з посиланням на прес-службу Росморрічфлоту
Деталі: Повідомляється, що пожежа сталася у машинному відділенні судна, на його борту 700 тонн мазуту.
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Судно було на рейді, на якірній стоянці, на відстані 1,2 милі від берега в порту Тамань.
Відкритого вогню немає, але з вентиляційних отворів аварійного судна вже з'явився темний дим.
Інформація про постраждалих наразі не надходила.
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Росіяни направили буксир у бік аварійного судна, але поки що ні судновласник, ні капітан по допомогу не зверталися.
ТАСС пише, що танкер ходить під прапором Коморських островів.