В Черном море недалеко от Крыма горит судно с российским экипажем – росСМИ
Воскресенье, 23 января 2022, 08:35
На танкере Almuntazah, который находится в порту Тамань, начался пожар. Экипаж танкера состоит из 7 граждан России.
Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота
Детали: Сообщается, что пожар произошел в машинном отделении судна, на его борту 700 тонн мазута.
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Судно находилось на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань.
Открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий аварийного судна уже появился черный дым.
Информация о пострадавших не поступала.
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Россияне направили буксир в сторону аварийного судна, но пока ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались.
ТАСС пишет, что танкер ходит под флагом Коморских островов.