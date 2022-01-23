Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Черном море недалеко от Крыма горит судно с российским экипажем – росСМИ

Воскресенье, 23 января 2022, 09:35
Порт Тамань, фото portnews.ru

На танкере Almuntazah, который находится в порту Тамань, начался пожар. Экипаж танкера состоит из 7 граждан России.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота

Детали: Сообщается, что пожар произошел в машинном отделении судна, на его борту 700 тонн мазута.

Судно находилось на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань.

 

Открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий аварийного судна уже появился черный дым.

Информация о пострадавших не поступала.

Россияне направили буксир в сторону аварийного судна, но пока ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались.

ТАСС пишет, что танкер ходит под флагом Коморских островов.

Темы: Черное мореКрымРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Над ним издевались": нардеп объяснила возможный мотив днепровского стрелка

видео"Чтобы не доложили, пальнул в операторшу" – задержанный солдат рассказал хронологию своих действий

видеоПолиция показала видео задержания нацгвардейца, расстрелявшего караул

Расстрел в Днепре: Зеленский ждет кадровых решений

обновленоГБР: солдат Нацгвардии, расстрелявший караул, сам сдался правоохранителям

С апреля антибиотики будут отпускаться по е-рецепту. Инструкция от Минздрава, как его получить

Все новости...
Черное море
Украинские военные провели учения по прикрытию морского побережья
Украина получит дополнительные боевые катера от США – Маркарова
В Одессу прибыл французский военный корабль
Последние новости
16:05
Россия провела артиллерийские стрельбы в Балтийском море, в учениях задействовали 20 кораблей
15:54
Закрывать все школы и садики Киева на карантин не будут – КГГА
15:43
Сбитие самолета ВСУ с 49 погибшими – главарь "ЛНР" с сообщниками заочно получили пожизненное
15:33
фотоЧетырех раненых солдат прооперировали, двое в тяжелом состоянии – врач
15:26
Нацгвардия назвала имена жертв массового расстрела в Днепре
15:13
В МИД России уверяют, что им претит даже мысль о войне с Украиной
15:03
Организаторы Олимпиады в Китае попросили украинскую команду оплатить ПЦР тест для боб-саней
14:55
Трагедию в Днепре рассмотрят на комитете Рады
14:43
Германия не поставляет оружие Украине из-за опасений эскалации со стороны РФ – глава Минобороны
14:39
Министр обороны Британии "не оптимистичен" по поводу шансов сдержать Путина от новой агрессии
Все новости...