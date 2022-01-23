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В Черном море недалеко от Крыма горит судно с российским экипажем – росСМИ

Воскресенье, 23 января 2022, 08:35
В Черном море недалеко от Крыма горит судно с российским экипажем – росСМИ
Порт Тамань, фото portnews.ru

На танкере Almuntazah, который находится в порту Тамань, начался пожар. Экипаж танкера состоит из 7 граждан России.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота

Детали: Сообщается, что пожар произошел в машинном отделении судна, на его борту 700 тонн мазута.

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Судно находилось на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань.

 

Открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий аварийного судна уже появился черный дым.

Информация о пострадавших не поступала.

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Россияне направили буксир в сторону аварийного судна, но пока ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались.

ТАСС пишет, что танкер ходит под флагом Коморских островов.

Темы: Черное мореКрымРосcия
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