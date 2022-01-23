Lufthansa переносить нічні рейси до Києва на тлі побоювань про напад РФ
Німецька авіакомпанія Lufthansa змінила графік кількох своїх нічних авіарейсів до Києва на тлі побоювань нападу Російської Федерації на Україну.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, авіакомпанія перенесла виліт рейсу з Мюнхена, який мав відправитись з німецького аеропорту в суботу 22 січня о 22:00. Час вильоту змістили на 6:00 неділі, розповіла у Facebook екснардеп Вікторія Войціцька.
За її словами, причину переносу рейсу пояснили "політичною ситуацією", через яку екіпаж Lufthansa не може залишатись в Україні на ніч.
"Як нам в літаку ще раз повторили, "ми не можемо залишатися на ніч в Україні через політичну напругу". І це не паніка, а констатація нових реалій. До речі, авіалінія відмовилась компенсувати будь-які витрати саме через "політичну нестабільність", хоча пасажири були вимушені чекати більше ніж 8 годин на літак", - додала Войціцька у соцмережі.
Любов Цибульська, екскерівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, яка теж летіла цим рейсом, підтвердила в коментарі "Європейській правді", що представники авіакомпанії називали причиною перенесення рейсу саме політичну ситуацію. За її словами, таке пояснення надали на стійці під час реєстрації, а потім озвучили і в салоні літака.
"Не дозволяємо своїм екіпажам залишатися на ніч через політичну ситуацію в Україні", - процитувала Цибульська пояснення працівників авіакомпанії.
Водночас, за словами Цибульської, ночівлю в готелі компанія оплатила.
Крім того, згідно з графіком польотів франкфуртського аеропорту, авіакомпанія перенесла на ранок наступного дня два рейси з Франкфурта до Києва, заплановані на 22 і 23 січня о 17:10.
Водночас, "Австрійські авіалінії", які входять до групи Lufthansa, наразі не пішли на такий крок для свого вечірнього рейсу з Відня - його розклад лишається незмінним.
Нагадаємо, напередодні командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО. Повне відео виступу віцеадмірала дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".
Пізно ввечері в суботу стало відомо, що Шьонбах був змушений подати у відставку та йде на пенсію на фоні скандалу, який спричинили його публічні заяви.
Зауважимо, Берлін наразі виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.