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Lufthansa переносит ночные рейсы в Киев на фоне опасений о нападении РФ

Воскресенье, 23 января 2022, 10:38
Lufthansa переносит ночные рейсы в Киев на фоне опасений о нападении РФ
Самолет Lufthansa, фото Getty Images

Немецкая авиакомпания Lufthansa сменила график нескольких своих ночных авиарейсов в Киев на фоне опасений нападения Российской Федерации на Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, авиакомпания перенесла вылет рейса из Мюнхена, который должен был отправиться из немецкого аэропорта в субботу 22 января в 22:00. Время вылета сместили на шесть часов воскресенья, рассказала в Facebook экс-нардеп Виктория Войцицкая.

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По ее словам, причину переноса рейса объяснили "политической ситуацией", из-за которой экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь.

"Как нам в самолете еще раз повторили, "мы не можем оставаться на ночь в Украине из-за политического напряжения". И это не паника, а констатация новых реалий. Кстати, авиалиния отказалась компенсировать какие-либо расходы именно из-за "политической нестабильности", хотя пассажиры были вынуждены ждать более 8 часов на самолет", - добавила Войцицкая в соцсети.

Любовь Цыбульская, экс-руководительница Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, тоже летевшая этим рейсом, подтвердила в комментарии "Европейской правде", что представители авиакомпании называли причиной переноса рейса именно политическую ситуацию. По ее словам, такое объяснение было предоставлено на стойке во время регистрации, а затем озвучено и в салоне самолета.

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"Не позволяем своим экипажам оставаться на ночь из-за политической ситуации в Украине", - процитировала Цыбульское объяснение работников авиакомпании.

В то же время, по словам Цыбульской, ночевку в гостинице компания оплатила.

Кроме того, согласно графику полетов франкфуртского аэропорта, авиакомпания перенесла на утро следующего дня два рейса из Франкфурта в Киев, запланированные на 22 и 23 января в 17:10.

В то же время "Австрийские авиалинии", входящие в группу Lufthansa, пока не пошли на такой шаг для своего вечернего рейса из Вены - его расписание остается неизменным.

Напомним, командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО. Полное видео выступления вице-адмирала смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

В субботу вечером стало известно, что Шенбах был вынужден подать в отставку и уходит на пенсию на фоне скандала, вызванного его публичными заявлениями.

Отметим, что Берлин в настоящее время исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Темы: авиаУкраинаГерманиявойна
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