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Австрія підтримує жорсткі санкції проти Росії, але є нюанс

Неділя, 23 січня 2022, 13:08
Александр Шалленберг, фото Thomas Kronsteiner/Getty Images

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що ЄС введе швидкі та жорсткі проти Москви в разі вторгнення в Україну, але, за його словами, Австрія виступає за те, аби обмеження не стосувалися газового сектора.

Джерело: Шалленберг сказав в інтерв’ю виданню Die Presse am Sonntag, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міністр підкреслив у інтерв’ю, що у випадку російського вторгнення в Україну розробляються широкі економічні та фінансові санкції з боку Європейського Союзу. "У разі ескалації буде дуже чітка, недвозначна та швидка відповідь", – сказав Шалленберг. Він не виключив відключення Росії від платіжної системи SWIFT.

Водночас Шалленберг вважає, що постачання російського природного газу не повинне підпадати під санкції ЄС. За словами міністра закордонних справ, залежність між Європою та Росією з погляду енергопостачання є взаємною, адже росіянам потрібні доходи від ресурсів. Однак, за його словами, "необхідно обміркувати, чи виключати газовий сектор в такий пакет санкцій".

"Австрія відкидає ядерну енергію. Якщо ми виключимо з рівняння атомну енергію, вугілля, а потім і газ - у нас виникнуть проблеми", - сказав міністр. Він додав, що Європа залежна від російських енергоносіїв, і "ми не зможемо змінити це за ніч, якщо хочемо мати тепло та електрику".

Він також зазначив, що газопровід "Північний потік-2" ще не працює, тому його не слід використовувати для створення загрози Росії.

За словами Шалленберга, вимоги Росії виключити вступ України в НАТО і вивести солдатів НАТО з існуючих держав-членів є неприйнятними: "Ми готові до відкритого діалогу з Росією на рівних, але не за девізом: по-твоєму або ніяк". 

Для Шалленберга конфлікт з Росією має й інший вимір. "Є третя сторона, яка уважно спостерігає: Китай. І якщо китайці дійдуть до висновку, що Захід поступається військовим загрозам, то це матиме далекосяжні наслідки", - сказав міністр.

Нагадаємо: Візит Шалленберга до України очікується на початку лютого.

Теми: санкціїАвстріяРосіягаз
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