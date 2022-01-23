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Австрія підтримує жорсткі санкції проти Росії, але є нюанс

Неділя, 23 січня 2022, 12:08
Австрія підтримує жорсткі санкції проти Росії, але є нюанс
Александр Шалленберг, фото Thomas Kronsteiner/Getty Images

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що ЄС введе швидкі та жорсткі проти Москви в разі вторгнення в Україну, але, за його словами, Австрія виступає за те, аби обмеження не стосувалися газового сектора.

Джерело: Шалленберг сказав в інтерв’ю виданню Die Presse am Sonntag, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міністр підкреслив у інтерв’ю, що у випадку російського вторгнення в Україну розробляються широкі економічні та фінансові санкції з боку Європейського Союзу. "У разі ескалації буде дуже чітка, недвозначна та швидка відповідь", – сказав Шалленберг. Він не виключив відключення Росії від платіжної системи SWIFT.

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Водночас Шалленберг вважає, що постачання російського природного газу не повинне підпадати під санкції ЄС. За словами міністра закордонних справ, залежність між Європою та Росією з погляду енергопостачання є взаємною, адже росіянам потрібні доходи від ресурсів. Однак, за його словами, "необхідно обміркувати, чи виключати газовий сектор в такий пакет санкцій".

"Австрія відкидає ядерну енергію. Якщо ми виключимо з рівняння атомну енергію, вугілля, а потім і газ - у нас виникнуть проблеми", - сказав міністр. Він додав, що Європа залежна від російських енергоносіїв, і "ми не зможемо змінити це за ніч, якщо хочемо мати тепло та електрику".

Він також зазначив, що газопровід "Північний потік-2" ще не працює, тому його не слід використовувати для створення загрози Росії.

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За словами Шалленберга, вимоги Росії виключити вступ України в НАТО і вивести солдатів НАТО з існуючих держав-членів є неприйнятними: "Ми готові до відкритого діалогу з Росією на рівних, але не за девізом: по-твоєму або ніяк". 

Для Шалленберга конфлікт з Росією має й інший вимір. "Є третя сторона, яка уважно спостерігає: Китай. І якщо китайці дійдуть до висновку, що Захід поступається військовим загрозам, то це матиме далекосяжні наслідки", - сказав міністр.

Нагадаємо: Візит Шалленберга до України очікується на початку лютого.

Теми: санкціїАвстріяРосіягаз
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