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Австрия поддерживает жесткие санкции против России, но есть нюанс

Воскресенье, 23 января 2022, 13:08
Александр Шалленберг, фото Thomas Kronsteiner/Getty Images

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что ЕС введет быстрые и жесткие санкции против Москвы в случае вторжения в Украину, но, по его словам, Австрия выступает за то, чтобы ограничения не касались газового сектора.

Источник: Шалленберг в интервью изданию Die Presse am Sonntag, пишет "Европейская правда"

Детали: Министр подчеркнул в интервью, что в случае российского вторжения в Украину разрабатываются широкие экономические и финансовые санкции Европейского Союза. "В случае эскалации будет очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ", – сказал Шалленберг. Он не исключил отключения России от платежной системы SWIFT.

В то же время Шалленберг считает, что поставки российского природного газа не должны подпадать под санкции ЕС. По словам министра иностранных дел, зависимость между Европой и Россией с точки зрения энергоснабжения взаимна, ведь россиянам нужны доходы от ресурсов. Однако, по его словам, "необходимо обсудить, исключать ли газовый сектор в такой пакет санкций".

"Австрия отвергает ядерную энергию. Если мы исключим из уравнения атомную энергию, уголь, а затем и газ – у нас возникнут проблемы", - сказал министр. Он добавил, что Европа зависима от российских энергоносителей, и "мы не сможем изменить это за ночь, если хотим иметь тепло и электричество".

Он также отметил, что газопровод "Северный поток-2" еще не работает, поэтому его не следует использовать для создания угроз России.

По словам Шалленберга, требования России исключить вступление Украины в НАТО и вывести солдат НАТО из существующих государств-членов неприемлемы: "Мы готовы к открытому диалогу с Россией на равных, но не по девизу: по-твоему или никак".

Для Шалленберга конфликт с Россией имеет и другое измерение.

"Есть третья сторона, которая внимательно наблюдает: Китай. И если китайцы придут к выводу, что Запад уступает военным угрозам, то это будет иметь далеко идущие последствия", - сказал министр.

Напомним: Визит Шалленберга в Украину ожидается в начале февраля.

Темы: санкцииАвстрияРосcиягаз


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