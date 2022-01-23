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У Карпатах лавина накрила людей, рятувальники просять не йти в гори

Неділя, 23 січня 2022, 13:49
Карпати, фото getty images

У Мукачівському районі зійшла лавина й накрила туристів.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники констатують, що попри усі заклики та звернення туристи продовжують наражати себе на небезпеку у горах.

Так, 23 січня об 11:31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те,  що під час проходження туристичного маршруту групою у складі 9 осіб, п'ятьох з них накрило лавиною. Подія трапилась поблизу метеостанції Плай,  у Мукачівському районі.

Дослівно: "Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребує в транспортування. Для допомоги залучено гірських рятувальників сіл Н. Ворота та  Пилипець, загалом 10 чоловік та 3 одиниці техніки.

Снігопади та хуртовини на високогiр’ї становлять пряму загрозу для життя та здоров'я туристів, які попри застереження надзвичайників вирушають у негоду в гори".

 

Теми: погодаКарпатинадзвичайна подія
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