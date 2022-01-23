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В Карпатах лавина накрыла людей, спасатели просят не идти в горы

Воскресенье, 23 января 2022, 12:49
В Карпатах лавина накрыла людей, спасатели просят не идти в горы
Карпаты, фото getty images

В Мукачевском районе сошла лавина и накрыла туристов.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели констатируют, что несмотря на все призывы и обращения туристы продолжают подвергать себя опасности в горах.

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Так, 23 января в 11:31 в Службу спасения поступило сообщение о том, что при прохождении туристического маршрута группой в составе 9 человек, пятерых из них накрыло лавиной. Событие произошло возле метеостанции Плай, в Мукачевском районе.

Дословно: "Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал в результате попадания в лавину и нуждается в транспортировке. Для помощи привлечены горные спасатели сел Н. Ворота и Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники.

Снегопады и метели на высокогорье представляют прямую угрозу жизни и здоровью туристов, которые, несмотря на предостережения спасателей, отправляются в непогоду в горы".

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Темы: погодаКарпатычрезвычайное происшествие
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