В Карпатах лавина накрыла людей, спасатели просят не идти в горы

В Мукачевском районе сошла лавина и накрыла туристов.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели констатируют, что несмотря на все призывы и обращения туристы продолжают подвергать себя опасности в горах.

Так, 23 января в 11:31 в Службу спасения поступило сообщение о том, что при прохождении туристического маршрута группой в составе 9 человек, пятерых из них накрыло лавиной. Событие произошло возле метеостанции Плай, в Мукачевском районе.

Дословно: "Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал в результате попадания в лавину и нуждается в транспортировке. Для помощи привлечены горные спасатели сел Н. Ворота и Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники.

Снегопады и метели на высокогорье представляют прямую угрозу жизни и здоровью туристов, которые, несмотря на предостережения спасателей, отправляются в непогоду в горы".