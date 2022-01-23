Папа Римський закликав до світового дня молитви за мир в Україні

Папа Римський Франциск у неділю висловив стурбованість з приводу зростаючої напруженості в Україні, яка загрожує миру, і закликав до політичних переговорів.

Франциска цитує агентство АР, повідомляє "Європейська правда".

"Я із занепокоєнням стежу за зростанням напруженості, яка загрожує завдати нового удару по миру в Україні та поставити під питання безпеку в Європі із ще ширшими наслідками", - сказав Франциск.

Реклама:

Франциск закликав у середу 26 січня провести день молитви про мир, і щоб політичні переговори могли бути зосереджені на "людському братерстві, а не на партійних інтересах".

Він додав, що "ті, хто переслідує власні цілі на шкоду іншим, зневажають своє людське покликання, тому що ми всі були створені як брати".

Дивіться також підсумки тижня від ЄП: Україна в центрі уваги світу. Як зупиняють Росію? Головне за тиждень