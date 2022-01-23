Папа Римский призвал к мировому дню молитвы за мир в Украине

Папа Римский Франциск в воскресенье выразил обеспокоенность по поводу растущей напряженности в Украине, которая угрожает миру, и призвал к политическим переговорам.

Франциска цитирует агентство АР, сообщает "Европейская правда".

"Я с беспокойством слежу за ростом напряженности, которая угрожает нанести новый удар по миру в Украине и поставить под вопрос безопасность в Европе с еще более широкими последствиями", - сказал Франциск.

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Франциск призвал в среду 26 января провести день молитвы о мире и чтобы политические переговоры могли быть сосредоточены на "человеческом братстве, а не на партийных интересах".

Он добавил, что "те, кто преследует собственные цели во вред другим, презирают свое человеческое призвание, потому что мы все были созданы как братья".

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