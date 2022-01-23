Санаторій ДУС сплатив 1,8 млн грн податків у Росії 2021 року

Розташований в РФ санаторій імені М. О. Семашка, яким управляє Державне управління справами України, за три квартали минулого року сплатив 1,8 млн грн податків в бюджет та цільові фонди РФ.

Джерело: стаття проєкту "Марлін" для УП "Бізнес-імперія Держуправління справами: резорти, горілка, забудовник та податки в Росії".

Деталі: Фінансову інформацію узято з аналітичної довідки про ефективність управління державним майном, яку підготувало ДУС для Мінекономіки.

На інформаційний запит УП про особливості сплати податків у РФ, в ДУС відповіли, що санаторій, розташований в м. Кисловодськ, здійснює свою діяльність згідно статуту та "Угодою між Україною та Російською Федерацією про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності".

Загалом за результатами трьох кварталів 2021 року санаторій ім. Семашка отримав чистий збиток в сумі 1,068 млн грн, при запланованому прибутку 40 тис грн.

Аналогічний період 2020 року санаторій завершив зі збитком 1,118 млн грн.

Окрім санаторію в Росії, ДУС управляє ще кількома санаторіями в курортних зонах України, які у минулому році отримали як збитки, так і прибутки.

Державне підприємство "Санаторій "Моршинський" за три квартали минулого року отримало чистий прибуток в сумі 439,0 тис гривень.

ДП "Санаторій "Конча-Заспа" − чистий прибуток отримано в сумі 133 тис гривень.

ДП "Санаторій "Збруч" отримало чистий збиток в сумі 387 тис гривень. За 9 місяців 2020 року підприємство працювало також з чистим збитком у сумі 664 тис гривень.

Загалом ДУС управляє 23 державними підприємствами. Це і санаторії, і житлово-будівельні компанії, і сільськогосподарські підприємства, і преса, і навіть спиртовий завод.

На уточнюючі запитання УП, чи буде щось із державних підприємств ДУС приватизоване найближчим часом, в Управлінні не відповіли.

Нагадаємо, Державне управління справами – це спеціальний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності президента, членів уряду, народних депутатів та інших топ-чиновників.