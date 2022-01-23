Санаторий ГУД уплатил 1,8 млн грн налогов в России в 2021 году

Расположенный в РФ санаторий имени Н. А. Семашко, которым управляет Государственное управление делами Украины, за три квартала прошлого года уплатил 1,8 млн. грн налогов в бюджет и целевые фонды РФ.

Источник: статья проекта "Марлин" для УП "Бизнес-империя Госуправления делами: резорты, водка, застройщик и налоги в России".

Детали: Финансовая информация взята из аналитической справки об эффективности управления государственным имуществом, которую подготовило ГУД для Минэкономики.

На информационный запрос УП об особенностях уплаты налогов в РФ, в ГУД ответили, что санаторий, расположенный в г. Кисловодске, осуществляет свою деятельность согласно уставу и "Соглашению между Украиной и Российской Федерацией о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности".

В целом по результатам трех кварталов 2021 года санаторий им. Семашко получил чистый убыток в сумме 1,068 млн. грн., при запланированной прибыли 40 тыс. грн.

Аналогичный период 2020 года санаторий завершил с убытком 1,118 млн. грн.

Кроме санатория в России, ГУД управляет еще несколькими санаториями в курортных зонах Украины, которые в прошлом году получили как убытки, так и доходы.

Государственное предприятие "Санаторий "Моршинский" за три квартала прошлого года получило чистую прибыль в сумме 439,0 тыс. гривен.

ГП "Санаторий "Конча-Заспа" – чистая прибыль получена в сумме 133 тысячи гривен.

ГП "Санаторий "Збруч" получило чистый ущерб в сумме 387 тыс. гривен. За 9 месяцев 2020 года предприятие работало также с чистым убытком в сумме 664 тыс. гривен.

В общей сложности ГУД управляет 23 государственными предприятиями. Это и санатории, и жилищно-строительные компании, и сельскохозяйственные предприятия, и пресса, а также спиртовой завод.

На уточняющие вопросы УП, будет ли что-нибудь из государственных предприятий ГУД приватизировано в ближайшее время, в Управлении не ответили.

Напомним, Государственное управление делами – это специальный орган по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению деятельности президента, членов правительства, народных депутатов и других топ-чиновников.