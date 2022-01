У Брюсселі водометом розігнали протест коронаскептиків

У неділю бельгійська поліція застосувала водомет та сльозогінний газ у Брюсселі, щоб розігнати демонстрантів, які виступали проти щеплень від COVID-19 та інших ковідних обмежень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Massive protest in Brussels against Covid mandates pic.twitter.com/xksG4LGFap

У Брюсселі демонстранти скандували "Свободу!", ідучи вулицями міста. За даними поліції, протест зібрав близько 50 тисяч людей.

Спецпризначенці в білих касках пізніше спробували розігнати протестувальників, які проігнорували передані по гучномовцю інструкції про те, що демонстрацію завершено і вони повинні розійтися.

Після кількох інцидентів поліцейські водомети розігнали демонстрантів потужними струменями води, а густі клуби диму заповнили повітря бельгійської столиці.

BRUSSELS (AP) — Police fired water cannons and tear gas in Brussels on Sunday to disperse protesters marching against COVID-19 vaccinations and restrictions.pic.twitter.com/DP9oRFTHSZ