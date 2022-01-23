В Брюсселе водометом разогнали протест коронаскептиков
В воскресенье бельгийская полиция применила водомет и слезоточивый газ в Брюсселе, чтобы разогнать демонстрантов, выступавших против прививок от COVID-19 и других ограничений.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.
Massive protest in Brussels against Covid mandatespic.twitter.com/xksG4LGFap— Election Wizard 🇺🇸 (@ElectionWiz) January 23, 2022
В Брюсселе демонстранты скандировали "Свободу!", идя по улицам города. По данным полиции, протест собрал около 50 тысяч человек.
Спецназовцы в белых касках позже попытались разогнать протестующих, которые проигнорировали переданные по громкоговорителю инструкции о том, что демонстрация завершена и они должны разойтись.
После нескольких инцидентов полицейские водометы разогнали демонстрантов мощными струями воды, а густые клубы дыма заполнили воздух бельгийской столицы.
BRUSSELS (AP) — Police fired water cannons and tear gas in Brussels on Sunday to disperse protesters marching against COVID-19 vaccinations and restrictions.pic.twitter.com/DP9oRFTHSZ— Election Wizard 🇺🇸 (@ElectionWiz) January 23, 2022
Марш в Брюсселе проходил вслед за демонстрациями в других европейских столицах в субботу, которые также собрали тысячи людей, противников вакцинации и других требований.