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Блінкен відкинув ідею введення санкцій проти Росії зараз: підірве стримування

Неділя, 23 січня 2022, 18:11
Блінкен, фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю відкинув ідею введення економічних санкцій проти Росії зараз, заявивши, що це підірве здатність Заходу стримувати потенційну російську агресію проти України.

Про це Блінкен заявив телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Коли справа стосується санкцій, мета цих санкцій - стримувати російську агресію. І тому, якщо вони спрацьовують зараз, ви втрачаєте ефект стримування", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що США разом зі своїми європейськими союзниками зосередили увагу на нарощуванні загрози масових наслідків для Росії, аби відмовити президента Путіна від введення військ в Україну та залишити двері відчиненими для дипломатії.

Блінкен наголосив, що в минулому році США надали Україні рекордні за всі попередні роки обсяги військової допомоги.

Блінкен відреагував на заклик президента Володимира Зеленського до Заходу має вдатися до превентивних санкцій проти Росії, а не після можливого вторгнення в Україну.

Раніше Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.

Теми: СШАРосіясанкції
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