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Блинкен отверг идею введения санкций против России сейчас: подорвет сдерживание

Воскресенье, 23 января 2022, 17:11
Блинкен отверг идею введения санкций против России сейчас: подорвет сдерживание
Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье отверг идею введения экономических санкций против России сейчас, заявив, что это подорвет способность Запада сдерживать потенциальную российскую агрессию против Украины.

Об этом Блинкен заявил телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".

"Когда дело касается санкций, цель этих санкций – сдерживать российскую агрессию. И поэтому, если они срабатывают сейчас, вы теряете эффект сдерживания", – сказал Блинкен.

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Он отметил, что США вместе со своими европейскими союзниками сосредоточили внимание на наращивании угрозы массовых последствий для России, чтобы отговорить президента Путина от ввода войск в Украину и оставить дверь открытой для дипломатии.

Блинкен подчеркнул, что в прошлом году США предоставили Украине рекордные за все предыдущие годы объемы военной помощи.

Блинкен отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского к Западу о том, что следует прибегнуть к превентивным санкциям против России еще до, а не после возможного вторжения в Украину.

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Ранее Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину.

Темы: СШАРосcиясанкции
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