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Президент Вірменії подав у відставку

Неділя, 23 січня 2022, 18:19
Армен Саркісян, фото з сайту президента Вірменії

Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку.

Джерело: заява на сайті президента Вірменії

Дослівно: "Я довго думав і вирішив піти з посади президента республіки після активної роботи близько чотирьох років.

Це рішення зовсім не емоційне, воно виходить з певної логіки. У президента немає необхідних інструментів для впливу на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики у цей непростий для країни та народу час".

Деталі: За словами Саркісяна, у непростий для держави час, коли потрібна національна єдність, інститут президента не повинен бути об'єктом пліток і теорій змови, відволікаючи увагу громадськості від важливих питань.

Він зазначив, що країна живе в реальності, в якій "президент не може впливати на питання війни чи миру", не може накласти вето на закони, реальності, "в якій світ перебуває в зоні постійної турбулентності, а президент не має конституційного інструменту, щоб допомогти своїй країні".

Саркісян додав, що "глава держави, а іноді й його сім'я стають мішенню різних політичних груп".

"Останніх цікавлять не так досягнення президентського інституту на благо країни, як моє минуле, різні теорії змов та міфи. Ця "турбота" про мене виходить за рамки моралі, зрештою, безпосередньо зачіпаючи моє здоров'я", - йдеться в заяві.

Що передувало: 2 березня 2018 року парламент країни обрав Армена Саркісяна четвертим президентом Вірменії.  

Тоді парламент Вірменії вперше обирав главу держави, оскільки країна в 2015 році перейшла до парламентської форми правління.

Українська правда
Теми: Вірменія
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