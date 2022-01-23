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Президент Армении подал в отставку

Воскресенье, 23 января 2022, 18:19
Армен Саркисян, фото с сайта президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку.

Источник: заявление на сайте главы Армении

Дословно: "Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырех лет.

Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике. У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время.

Детали: По словам Саркисяна, в непростое для государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая внимание общественности от важных вопросов.

Он отметил, что страна живет в реальности, в которой "президент не может влиять на вопросы войны или мира", не может наложить вето на законы, реальности, "в которой мир находится в зоне постоянной турбулентности, а у президента нет конституционного инструмента, чтобы помочь своей стране".

Саркисян добавил, что "глава государства, а иногда и его семья, становятся мишенью различных политических групп".

"Последних интересуют не столько достижения президентского института на благо страны, сколько мое прошлое, различные теории заговоров и мифы. Эта "забота" обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье", - говорится в заявлении.

Что предшествовало2 марта 2018 года парламент страны избрал Армена Саркисяна четвертым президентом Армении.

Тогда парламент Армении впервые избирал главу государства, поскольку страна в 2015 году перешла к парламентской форме правления.

Украинская правда
Темы: Армения


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