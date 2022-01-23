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Глава МЗС про допомогу Ердогана: Ми вітаємо будь-яке посередництво

Неділя, 23 січня 2022, 19:36
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА ЕРДОҐАН ПРОВОДЯТЬ ОСОБИСТУ ЗУСТРІЧ В АНКАРІ В ЖОВТНІ 2020 РОКУ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Україна вітає ініціативу Туреччини стати посередником в переговорах між президентами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода

Дослівно: "Ми вітаємо будь-яке посередництво. За великим рахунком нас влаштує будь-який формат.

"Нормандський"? Давайте рухатися в "нормандському форматі". Якщо президент Ердоган може зібрати президента Путіна і президента Зеленського за одним столом, давайте зробимо це через президента Туреччини. Якщо президент Байден може зібрати всіх за одним столом, давайте зробимо це завдяки президенту Байдену".

Деталі: Кулеба додав, що Ердоган незабаром відвідає Київ з нагоди 30-ої річниці української незалежності, "і, безумовно, це питання буде обговорюватися між двома президентами".

Що передувало: 20 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уточнив, що його візит до України планується на початок лютого, та знову висловив ідею про посередництво Туреччини у перемовинах між Україною та Росією.

Речник президента Ібрагім Калін раніше казав, що Ердоган хоче запропонувати Зеленському та Путіну зустрітися на території Туреччини. 

Теми: ЕрдоганТуреччинаКулеба Дмитро
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